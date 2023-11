Scuole Fulgis, protesta degli ex docenti: “La fondazione ci deve tre anni di arretrati”

Genova. Venticinque docenti genovesi di scuola superiore, ex dipendenti della fondazione Fulgis, ente cui promotore e sostenitore unico è il Comune di Genova, stanno portando avanti, e da diversi mesi, una battaglia per vedere loro riconosciuti tre anni di stipendio arretrato legato all’adeguamento del contratto nazionale di categoria.

Fulgis, fondazione che gestisce il liceo linguistico Deledda, l’istituto tecnico Duchessa di Galliera e il Deledda International School, ha già riconosciuto gli stessi arretrati, previsti a livello nazionale per gli anni tra il 2019 e il 2021, agli insegnati che, assunti in quel periodo, sono tuttora sono in organico.

» leggi tutto su www.genova24.it