Sesta Godano: i vigili del fuoco rimettono le lancette dell’orologio a posto

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia

La squadra dei Vigili del Fuoco di Brugnato è intervenuta oggi, nel comune di Sesta Godano, presso la chiesa parrocchiale della frazione di Rio, per il distacco di una piccola porzione di intonaco dalla facciata. I Vigili del Fuoco hanno inoltre approfittato dell’occasione per riposizionare al loro posto le lancette dell’orologio del campanile alto trenta metri annesso alla chiesa, che erano state rimosse per un intervento di manutenzione.

