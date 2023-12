Sestri: “Variazione di bilancio approvata, le entrate erano sovrastimate”

Da comunicazione Comune Sestri Levante

Durante la seduta del Consiglio Comunale svoltasi nella serata di oggi, giovedì 30 novembre, è stata approvata una variazione di bilancio articolata che riguarda diverse aree di attività del Comune di Sestri Levante. L’amministrazione ha effettuato una ricognizione puntuale di tutti i capitoli di bilancio, sia dal lato della spesa per far fronte agli oneri ancora da sostenere entro la fine dell’anno, sia dal punto di vista delle entrate per preparare la determinazione del risultato di amministrazione e avere un riferimento corretto per il prossimo bilancio di previsione.

