Tassa di soggiorno Savona, il consiglio modifica ancora il regolamento: ecco le nuove tariffe

Savona. Da 1 a 4 euro al giorno. E’ la nuova tariffa della tassa di soggiorno a Savona. Per i campeggi 1 euro, per le strutture alberghiere a una stella 2 euro, a 2 stelle e agriturismi 2,50, a tre stelle 3 euro, case vacanza, strutture a 4 stelle, bad and breakfast e appartamenti a uso turistico 3,50 e infine 4 euro per le strutture alberghiere a 5 stelle

Sono le nuove modifiche introdotte al regolamento sulla tassa di soggiorno approvato oggi pomeriggio dal consiglio comunale di Savona. Il consiglio aveva già approvato (all’unanimità) l’esenzione per alcune categorie (disabili, studenti con meno di 26 anni e forze dell’ordine)

