Traffico, la Valbisagno torna a respirare: riaperta via Montesano, per via Archimede “questione di ore”

Genova. Sta tornando finalmente alla normalità la viabilità allo sbocco della Valbisagno, messa a dura prova negli ultimi mesi a causa dei cantieri per il prolungamento della metropolitana e il potenziamento del nodo ferroviario.

Una prima boccata d’ossigeno è arrivata oggi con la riapertura di via Montesano, la strada che passa a monte della stazione Brignole e consente un collegamento diretto – seppur tortuoso – con piazza Corvetto, il centro città e via Assarotti. La chiusura era scattata a metà settembre per consentire lo spostamento dei sottoservizi, acquedotto e rete gas, propedeutico ai lavori del Cociv sulle nuove gallerie ferroviarie.

