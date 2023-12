A Sarzana parrucchieri ed estetisti aperti anche il 24 e 31 dicembre

Il Comune di Sarzana comunica che, in concomitanza con il periodo natalizio il 24 e il 31 dicembre (entrambe giornate festive) le attività di estetista e di parrucchiere possono derogare alla chiusura e rimanere aperte. La deroga, tutt’oggi in vigore, è prevista da una vecchia ordinanza (n.355 del 2016) che, in accordo con le associazioni di categoria, prevede di derogare alle chiusure obbligatore nel mese di dicembre per le attività di acconciatore ed estetista.

L’articolo “Satan is my brother” da Bacchus presentano il disco “How far can you see?” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com