Arcola prepara agevolazioni per le famiglie e sgravi per chi toglie le slot machine

Il Comune di Arcola intende conseguire il marchio Comune amico della famiglia – Family in Italia, rilasciando all’Agenzia per la Coesione sociale della Provincia autonoma di Trento quale riconoscimento dell’impegno nell’ambito delle politiche familiari. Una volontà, quella di Palazzo civico, messa nero su bianco in una recente deliberazione di giunta. Già la scorsa primavera l’amministrazione aveva con successo fatto richiesta di aderire alla rete nazionale “Comuni amici della famiglia”, istituita nel 2017 da Provincia autonoma di Trento, Comune di Alghero e Associazione nazionale famiglie numerose. Il marchio a cui ora guarda Arcola fa parte di quel processo di certificazione territoriale dei Comuni, denominato “Family in Trentino”, attivato dalla menzionata Provincia tridentina. Ente che nel 2009 ha delineato un Libro bianco in cui si delinea un modello di intervento su famiglia e natalità e nel 2011 ha promulgato specifica legge in materia di politiche famigliari.

Nella delibera, l’amministrazione comunale di Arcola sottolinea che “negli ultimi anni il Comune ha portato avanti diverse iniziative a favore delle famiglie”, menzionando alcuni interventi, e delineando poi il particolare interesse a ottenere il marchio Comune amico della famiglia – Family in Italia, “il quale – si legge ancora -, costituendo il riconoscimento ufficiale dell’impegno dell’ente nelle politiche familiari, consentirebbe di acquisire al territorio arcolano una maggiore attrattività”. La delibera rileva altresì che il Comune di Arcola sarebbe il primo in Liguria a ricevere la certificazione in questione e che, “in quanto ente capofila del progetto Comune amico della famiglia, darebbe impulso ad un progetto virtuoso potenzialmente in grado di coinvolgere altri Comuni della regione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com