Arretrati non pagati agli ex docenti della Fulgis, le precisazioni della Fondazione

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la nota di chiarimento inviata da Susanna Fadda, direttrice generale della fondazione Fulgis, in merito alle proteste degli ex docenti degli istituti gestiti dalla stessa Fulgis e che chiedono la corresponsione degli arretrati legati all’adeguamento del contratto nazionale per il triennio 2019-2021. Il chiarimento è stato chiesto dalla redazione per completezza di cronaca dell’articolo pubblicato il 30 novembre. La nota, che sostanzialmente conferma quanto scritto nell’articolo, è arrivata oggi, venerdì 1 dicembre.

“Per dovere di chiarezza e trasparenza sulla vicenda precisiamo quanto segue – scrive la direzione – il 6 dicembre 2022 le parti stipulanti il contratto collettivo del comparto Istruzione e ricerca (le organizzazioni sindacali di settore e, per lo Stato, l’Agenzia Aramn) hanno sottoscritto un accordo che riconosce al personale del comparto gli arretrati retributivi del triennio 2019 – 2021.

