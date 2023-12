Cairo, Lambertini: “Da metà dicembre via al servizio navetta per la nuova sede dei medici di famiglia”

Cairo Montenotte. Da metà dicembre sarà attivo un servizio navetta per agevolare l’accesso dei pazienti ai nuovi ambulatori dei medici di famiglia, che da lunedì saranno operativi negli studi di corso Brigate Partigiane all’interno di Casa della Salute e non più in quelli di corso Dante. A dare la notizia è il sindaco Paolo Lambertini, rispondendo in consiglio comunale alle interrogazioni di Cairo in Comune.

La navetta partirà dal centro città, ma ancora non sono stati resi noti ulteriori dettagli: “Non sappiamo se le spese saranno a carico di Casa della Salute o dei medici e quale saranno gli orari del servizio”, spiega Lambertini dopo le domande poste dai consiglieri Giorgia Ferrari e Alberto Poggio.

