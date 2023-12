Calcio. Primo acquisto del mercato invernale per il Ceriale: ecco Umberto Giordano

Ceriale. Ecco il primo colpo del mercato invernale per il Ceriale. Il club, con un comunicato sul proprio sito internet, ha presentato Umberto Giordano. Il giovane classe 2004 arriva dalla Novese, dove ha militato dapprima nelle sezioni giovanili per poi esordire in prima squadra. Ecco quanto descritto sul sito del Ceriale:

“Il Ceriale Progetto Calcio comunica l’inserimento in rosa di Umberto Giordano, classe 2004 proveniente dalla Novese. Dopo aver trascorso il suo percorso giovanile nella cantera della storica società del basso Piemonte, Giordano ha svolto le ultime due stagioni nel giro della Prima Squadra. Centrocampista a cui piace giocare davanti alla difesa, dandogli la possibilità di lottare per recuperare palloni e fare partire l’azione offensiva.

