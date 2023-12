Calciomercato: Vado, si accasa l’attaccante Olger Merkaj

Vado Ligure. Primi movimenti nel mercato di riparazione. Il Vado dopo gli svincoli in uscita di Marco Capone, Gracjan Szyszka e Denis Costantino, ufficializza l’arrivo di Olger Merkaj, attaccante albanese classe 1997, proveniente dai piemontesi del Derthona.

Merkaj, il quale può ricoprire sia il ruolo di esterno che di prima punta, ha una buona esperienza in Serie D, con diverse stagioni alle spalle nella categoria. Protagonista in particolare nell’annata sportiva 2020/2021, nella quale segnò 18 gol in campionato con il Bra.

