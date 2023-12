CDM Futsal in casa dell’Alto Vicentino, la ricetta vincente di Ramon: “Intensità e massima concentrazione”

Campo Ligure. Una settimana senza scendere in campo, ma anche una settimana di lavoro intenso quella che porta la CDM Futsal alla sfida in casa dell’Alto Vicentino. La formazione di mister De Jesus è chiamata a riprendere il filo del discorso, dopo un turno alla finestra che, a conti fatti, non è pesato troppo sulla classifica visto che la CDM è rimasta agganciata alle posizioni di vertice. Ora, come detto, si riparte con la trasferta in casa della penultima in classifica ma sottovalutare l’impegno contro l’Alto Vicentino sarebbe il peggior errore possibile.

“In effetti il turno di sosta impostoci dal calendario non ha influito troppo sulla nostra classifica – conferma anche Ramon – Siamo rimasti nelle prime posizioni quindi bene così. Ora dipende solo da noi o magari riuscire a rosicchiare ancora qualche punto su chi invece dovrà ancora fermarsi, sia in vista del resto della stagione che della qualificazione per la Coppa Italia. E’ stato un turno importante, anche per riposare e tirare un po’ il fiato dopo un lungo filotto di partite tiratissime come quelle che avevamo giocato prima della sosta. In questa settimana abbiamo lavorato bene con alta intensità per non perdere il ritmo partita pur riposando quel tanto che basta. Merito di mister De Jesus e del suo staff”.

» leggi tutto su www.genova24.it