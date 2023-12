Chiavari: Palazzo della Cittadella, entro fine mese pareri Soprintendenza

A gennaio 2021 l’amministrazione comunale di Chiavari, allora guidata dal compianto sindaco Marco Di Capua, annunciò, in accordo con la Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali della Liguria, la pianificazione di un complesso di attività volte alla riqualificazione dell’interno della struttura del palazzo della Cittadella di piazza Mazzini. Intenzione espressa era quella restituire alla collettività tale patrimonio culturale, recuperando l’archivio storico della città, prima contenuto all’interno della Torre Civica, e creando nuovi spazi espositivi e polifunzionali. Ad annunciare il progetto (che avrebbe previsto l’istallazione di un ascensore interno, di una scala antincendio la creazione di una seconda uscita indipendente e di una scala d’emergenza) insieme a Di Capua fu l’allora (nonché attuale) assessore alla cultura Silvia Stanig, che per l’occasione comunicò l’ideazione di un progetto di valorizzazione per l’ex palazzo di Giustizia che avrebbe ospitato il Museo della Città, il Museo Archeologico, con l’allestimento della necropoli preromana, e un moderno centro civico. Tutto ciò grazie alla partnership con la Direzione Regionale Musei Liguria e ai finanziamenti arrivati direttamente dal Mibac – Ministero Beni Artistici e Culturali. Di gennaio 2022 è l’ufficializzazione dell’accordo con il Ministero per un finanziamento di 650.000,00 €.

A distanza di oltre un anno e mezzo, nel totale silenzio di Palazzo Bianco, i consiglieri comunali Giovanni Giardini (“Cambia con me”) e Nicola Oreccchia (“Chaivari con te”) presentano un’interpellenza in merito al progetto di riutilizzo dell’’immobile ormai in disuso dal 2013: “[…] Da quasi due anni non si è saputo più nulla, né tantomeno si sono visti

interventi sulla cittadella. Ci sembra giunto il momento di sapere a che punto sia la pratica e soprattutto avere conferma sul progetto, sui finanziamenti e sui tempi di realizzazione.

Anche in questo caso tante parole ma niente fatti o meglio ‘tanto fumo e niente arrosto’. E poi ci si domanda perché Piazza Mazzini è sempre più deserta e rischia di vedere

scomparire lo storico mercato!”, chiedono i due consiglieri, ai quali il sindaco Federico Messuti risponde sui media nel giro di poche ore: “Gli uffici tecnici stanno attendendo il parere della Soprintendenza in merito al progetto definitivo per la riorganizzazione dei locali dell’edificio di piazza Mazzini, realizzato dall’architetto Cristina Zattera, discusso e fortemente voluto dalla nostra maggioranza. Il prossimo step riguarderà l’affidamento della progettazione esecutiva e, una volta approvata, si potrà dare il via agli interventi – continua – Ad oggi al piano terra e al piano mezzanino si trova già una parte dell’archivio storico della torre Civica, mentre al primo piano verrà creato il Museo della Città che comprenderà sia il Museo Archeologico che l’allestimento della necropoli preromana. Il secondo piano, invece, sarà destinato ad un nuovo centro civico a disposizione di tutti, con diversi locali polifunzionali, spazi per attività aggregative, una sala conferenze e una biblioteca digitale”.

