Comune di Quiliano, con l’ultima variazione di bilancio stanziati fondi per politiche sociali e salvaguardia del territorio

Quiliano. Con l’ultima variazione al Bilancio preventivo 2023/2025 vengono introdotti ulteriori finanziamenti per le politiche sociali, a sostegno delle fasce deboli, nonché interventi per la salvaguardia del territorio quilianese. Lo ha deciso il consiglio comunale di Quiliano nel corso della seduta di martedì 28 novembre 2023 che ha approvato la proposta di deliberazione presentata dall’assessore al bilancio Tiziana Bruzzone.

“Lo scenario attorno al quale abbiamo lavorato in quest’ultimo periodo – dichiarano il sindaco Nicola Isetta e l’assessore Tiziana Bruzzone – è quello della previsione di pesanti tagli alla spesa sociale introdotti dal legislatore, e che peraltro saranno ancor più evidenti per effetto della Legge di Bilancio 2024. A fronte di un radicale mutamento dei percorsi legislativi e finanziari del legislatore nazionale, sviluppatisi durante questo mandato amministrativo, abbiamo cercato di sviluppare e portare avanti i progetti, gli interventi e le iniziative che facevano e fanno capo alla nostra programmazione, dando priorità alle emergenze verificatesi sia in conseguenza delle alluvioni del 2019 e del 2021 sia con riguardo all’epidemia Covid-19, sia relativamente all’aumento dei costi derivante dal conflitto bellico internazionale.”

