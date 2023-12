Consulta del Centro Storico: “Dall’Amministrazione ancora nessun chiarimento sull’antenna dell’ex XXI Luglio”

Nei giorni scorsi si è nuovamente riunita la Consulta del Centro Storico di Sarzana per tornare a discutere, sulla base di alcune segnalazioni giunte da parte dei residenti, dei temi riguardanti il centro storico, di cui alcuni già affrontati in passato. “Preso atto – si legge in una nota della consulta – di non aver ancora ricevuto alcuna risposta in merito alla richiesta di chiarimenti sul posizionamento dell’antenna sul territorio di competenza (si è parlato in un precedente incontro con la Sindaca di un’installazione presso l’ex scuola XXI Luglio), rinnoviamo l’invito all’assessore competente per un incontro costruttivo volto a conoscere l’avanzamento dei lavori, nonché per confrontarsi su altre situazioni degne di attenzione relative al centro storico Sarzanese. Durante l’incontro si è inoltre posta l’attenzione sui alcuni aspetti critici quali le condizioni estetiche dei monumenti artistici presenti nelle piazze Garibaldi e Matteotti nonchè Porta Romana, che andrebbero pulite e rivitalizzate per mostrare il loro splendore a turisti e residenti che frequentano il centro storico”. La Consulta inoltre, sulla base di alcune segnalazioni, ha posto attenzione anche alla pavimentazione di piazza De André, che “risulta essere particolarmente danneggiata in corrispondenza del tratto di muro riesumato anni fa. Sempre sul decoro urbano si raccolgono segnalazioni in merito alla mancata cura dedicata a via Torrione Genovese, intaccata da erbaccia spontanea mai rimossa e da rifiuti di ogni tipo (mozziconi, cartacce, deiezioni canine e residui di bivacchi notturni fanno da padroni)”. Problematiche simili si riscontrano inoltre in altre vie del Centro Storico, dove spesso i bidoni per la spazzatura non vengono svuotati con la dovuta regolarità, portando di conseguenza ad accumuli di rifiuti al di fuori di essi. La Consulta del centro storico, chiede quindi all’amministrazione, sulla base delle diverse sollecitazioni ricevute, di provvedere fin da subito ad una più attenta pulizia delle vie del Centro, soprattutto in previsione delle maggiori presenze di visitatori dovute all’imminente periodo natalizio. Ricordiamo ai cittadini del centro storico che la consulta resta sempre disponibile per la segnalazione di problemi ed eventuali proposte alla mail consulta.centrostorico.sarzana@gmail.com”

L’articolo Consulta del Centro Storico: “Dall’Amministrazione ancora nessun chiarimento sull’antenna dell’ex XXI Luglio” proviene da Città della Spezia.

