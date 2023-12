Crack Qui! Group, verso un accordo da 10 milioni di euro per far uscire la massa dei creditori dal processo

Genova. Un accordo trasattivo del valore complessivo intorno ai 10-12 milioni di euro tra le compagnie di assicurazioni dei revisori dei conti e dei sindaci e la massa dei creditori delle aziende Qui!Group e Qui! Service, rappresentati nell’udienza preliminare in corso a Genova dall’avvocato Stefano Savi. Un passaggio indispensabile per aprire la strada dei patteggiamenti e alleggerire così il maxi processo per il crack dell’azienda di buoni pasto fondata da Gregorio Fogliani.

Stamattina nel corso dell’udienza preliminare per il crack Qui! Group gli avvocati dei 31 imputati hanno chiesto l’esclusione di tutte le altre parti civili che hanno chiesto di essere ammesse nel processo.

