Digestore, ok a piano espropri: “Urgente procedere”. Inizio lavori previsto entro marzo

La Provincia della Spezia, con una determina varata ieri, ha approvato il piano esecutivo degli espropri presentato da Recos per la realizzazione del biodigestore di Saliceti, ravvisando altresì l’urgenza di avviare la procedura espropriativa, che riguarda terreni agricoli. “Si rende indispensabile acquisire diritti su aree di proprietà privata, ricorrendo al procedimento espropriativo per pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001”, osserva la determina; che poi riporta la nota dello scorso settembre con cui Recos “stante l’esigenza di speditezza dei procedimenti e date le scadenze perentorie connesse al finanziamento” (finanziamento Pnrr di 40 milioni arrivato dall’allora ministero della Transizione ecologica, oggi della Sicurezza energetica) manifesta la necessità di procedere con l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio. E a metà novembre Recos ha trasmesso alla Provincia il piano esecutivo degli espropri e la determinazione dell’indennità di occupazione temporanea.

Nella determinazione della Provincia si riporta poi il cronoprogramma relativo allo sviluppo progettuale, allegato da Recos lo scorso agosto, con le seguenti scadenze: atto d’obbligo tra Provincia e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica entro il 31 ottobre; individuazione del soggetto realizzatore entro il 31 dicembre prossimo; inizio lavori entro marzo 2024; fine lavori entro dicembre 2025; avvio operativo nuovo impianto entro gennaio 2026 e messa a pieno regime funzionale entro aprile 2026. In merito al cronoprogramma, la determina provinciale rileva che “si evince il decorso di un mese rispetto alla programmazione stabilita”, in riferimento all’atto d’obbligo con il ministero; e ancora si osserva “che gli immobili sono terreni agricoli e che ai fini del cosiddetto espianto conservativo degli ulivi in essi presenti sono necessarie misure da calendarizzare entro la conclusione della stagione autunnale” e che, tra le prescrizioni inserite nel Provvedimento autorizzativo unico regionale relativo all’impianto, è prevista l’indagine bellica. Inoltre, “ad ulteriore ragione di riconoscimento – si legge – dell’urgenza di provvedere rispetto alla procedura espropriativa”, la Provincia rileva che lo sviluppo del progetto e la costruzione dell’impianto, essendo inseriti tra gli investimenti Pnrr, devono sottostare a delle scadenze, con la chiusura della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del biodigestore, inclusi collaudo e avvio ad esercizio, fissata al 31 dicembre 2026.

