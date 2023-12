Eccellenza, la Cairese piazza il colpo sulla fascia: arriva Anselmo dall’Albenga

La Cairese e l’Imperia sono le due società che ambiscono maggiormente al salto di categoria. Per farlo, entrambe puntano forte sui giocatori che lo scorso anno hanno vinto l’Eccellenza con i colori dell’Albenga. In estate la Cairese aveva puntato su Scalvini, Gargiulo e Sogno, ora anche Andrea Anselmo (1993) è gialloblù. Ma non solo, a stretto giro potrebbe arrivare anche l’ufficialità di Simone Mariani, punta classe 2004 in forza anch’egli agli ingauni.

Al contempo, l’Imperia sta lavorando all’inserimento dei gemelli Graziani, anche loro ex Albenga e attualmente in forza all’Asti.

» leggi tutto su www.ivg.it