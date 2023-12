Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 36enne per il reato di furto aggravato denunciandolo, inoltre, per ricettazione. Ieri pomeriggio un militare dell’Esercito Italiano ha visto l’uomo rubare all’interno di un’auto parcheggiata.

Il giovane ha chiamato subito il 112 e fornito dettagliata descrizione e via di fuga del presunto reo, permettendo all’equipaggio agli agenti della polizia di rintracciarlo poco dopo in via Pré.

