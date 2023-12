Farmacisti riconoscono sintomi intossicazione da monossido: famiglia di turisti in ospedale

Sono arrivati a metà mattinata in una farmacia del centro lamentando tutti e tre un forte mal di testa e altri sintomi compatibili con un’intossicazione da monossido di carbonio. I malcapitati della vicenda sono madre, padre e figlio turisti americani che stavano soggiornando in città per una vacanza. Questa mattina si sono svegliati con un forte malessere e si sono recati nella farmacia più vicina, in zona Piazza Garibaldi, e hanno chiesto qualcosa per risolvere il problema. Ascoltati attentamente, il personale dell’attività ha ritenuto opportuno chiamare un’ambulanza e sul posto è arrivato un equipaggio della Pubblica assistenza della Spezia.

Le condizioni della famiglia erano già migliorate ma l’accesso al Pronto soccorso della Spezia si è reso necessario per ulteriori controlli. Ai malcapitati è stato anche chiesto se all’interno del luogo, dove soggiornavano, fosse presente il riscaldamento e alla risposta affermativa è scattato in automatico il protocollo che coinvolge anche i Vigili del fuoco. Arrivati sul posto assieme ad un tecnico sono state rilevate ancora tracce di monossido e di conseguenza la caldaia è stata posta sotto sequestro.

