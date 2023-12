Genova Parcheggi chiude l’anno in utile, per il 2024 nessuna revisione delle tariffe della sosta

Genova. Un utile di 250mila euro nel 2023, oltre 3 milioni versati nelle casse del Comune, 870mila euro di investimenti. Sono i numeri con cui Genova Parcheggi si appresta a chiudere il bilancio dell’anno in corso. La buona notizia per gli automobilisti genovesi è che non ci sarà alcuna revisione delle tariffe, anche se prima o poi un ritocco sarà necessario, soprattutto in considerazione dei dati esposti in commissione a Palazzo Tursi dal direttore generale Claudio Gavazzi: a fronte di circa 80mila abbonati in città ci sono 18mila stalli Blu Area e 22mila stalli totali. Evidentemente troppo pochi per tutti.

Il 2023 sarà l’ultimo anno da semplice società partecipata del Comune: dal 2024 l’azienda diventerà a tutti gli effetti un’agenzia per la mobilità della Città metropolitana. Una mossa che consentirà all’amministrazione di risparmiare quasi 10 milioni di euro all’anno di Iva sui contributi pubblici trasferiti ad Amt, ma non solo: Genova Parcheggi avrà il compito di pianificare il settore per tutta la provincia e di fungere da anello di raccordo tra gli enti locali e Amt per gestire ad esempio i bandi di gara e i contratti di servizio.

» leggi tutto su www.genova24.it