I convocati di D’Angelo: torna Bandinelli, presente anche Antonucci

Sono ventiquattro i convocati di mister Luca D’Angelo per la sfida di domani pomeriggio tra lo Spezia e il Parma. L’allenatore dei bianchi ritrova Filippo Bandinelli a centrocampo, dopo il problema alla spalla che lo aveva limitato da dopo la partita contro il Pisa. Out Cassata per squalifica, c’è Mirko Antonucci, che nonostante pochi allenamenti in gruppo stringe i denti e ci sarà. Assenti a centrocampo Corradini e Serpe in difesa, mentre torna tra i convocati Christian Cugnata, che potrebbe esordire a gara in corso sulla corsia di sinistra.

Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski.

Difensori: Moutinho, Pietra, Muhl, Cugnata, Amian, Gelashvili, Nikolaou, Bertola.

Centrocampisti: Elia, Ekdal, S. Esposito, Zurkowski, Bandinelli, Candelari, Kouda.

Attaccanti: P. Esposito, Cipot, Krollis, Moro, Antonucci, Verde.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com