I Vigili del Fuoco salutano due storici colleghi andati in pensione: “Ghe saieiva da scriveghe in libbro”

Genova. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco saluta due colleghi giunti all’età della meritata pensione: Giuseppe Cavallino, entrato nel corpo nel 1996, e Andrea Maggioni, che per 38 anni ha svolto interventi e soccorsi ricoprendo anche il ruolo di capo servizio.

“Sono due i colleghi che da domani resteranno vigili del fuoco con il cuore e non più per operatività”, è stato il commiato dei colleghi, che hanno cercato di riassumere in poche righe il lavoro e la dedizione di decenni: “Giuseppe diventa un Vigile del Fuoco nel 1996 e nel 1998 partecipa al corso per diventare specialista nautico di macchina. Ma come spesso capita, non sono solo le competenze tecniche, indubbie, che qualificano la persona. Giuseppe occupa il ruolo di capo turno, e lo fa sempre senza uscire mai dalle righe nella qualità dei toni e dei modi. È collega e amico”.

