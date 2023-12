“Io sono un operaio”, il libro di Dino Grassi a Lerici

Il libro di Dino Grassi Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista (ETS edizioni) sarà presentato sabato 2 dicembre alle ore 16,30 a Lerici nella sala Unitre. L’iniziativa è organizzata dalla Sezione ANPI di Lerici, da Unitre Lerici e dall’Associazione Culturale Mediterraneo. Dopo i saluti di Giuliana Seratini e di Eliana Bacchini interverrà Luca Borzani, storico ed editorialista di Repubblica, che dialogherà con Giorgio Pagano, curatore dell’opera e autore della postfazione e di un’intervista a Grassi, inclusa nel libro.

Dino Grassi (1926-2023) è stato operaio del Cantiere del Muggiano alla Spezia, per oltre dieci anni segretario della Commissione Interna. Fu poi consigliere regionale del PCI, assessore comunale a Sarzana e assessore provinciale. Il volume, pubblicato da Ets nella collana “Verba manent”, annota la vita lavorativa di Grassi al Cantiere del Muggiano tra il 1940 e il 1980 del secolo scorso. Dai ricordi che mette su carta emerge l’esperienza di una persona, ma anche della comunità che lo accoglie, investita dai grandi eventi storici: il 25 luglio e l’8 settembre 1943; gli scioperi del 1944 e la Resistenza; la ricostruzione del paese e la rottura dell’unità sindacale; la restaurazione degli anni Cinquanta, la caduta del mito di Stalin, la progressiva riscossa operaia dai primi anni Sessanta, l’Autunno caldo e la successiva sconfitta.

Intanto mercoledì scorso, 29 novembre, al Circolo ARCI di Battifollo, è stato consegnato alla famiglia di Dino Grassi il Memorial XXIX Novembre promosso dal Comitato ARCI Val di Magra. Sono intervenuti il presidente ARCI Alberto Tognoni, l’assessore comunale Giorgio Borrini, il lavoratore del Muggiano Marzio Artiaco, Giorgio Pagano e Alessandro Grassi, figlio di Dino. Tognoni ha ricordato come a Sarzana Grassi fosse “circondato da fiducia e stima da parte di tutti”. Così Borrini, che lo ha considerato come “esempio di uomo gentile e colto” ed “espressione di valori alti e universali, non solo di parte”. Per Artiaco “in Cantiere si respira ancora quel che Grassi ha lasciato” e “il suo libro per noi è quasi un vangelo, ci insegna l’attenzione costante ai bisogni dei lavoratori e lo spirito critico”. Così ha concluso Giorgio Pagano: “Della lezione di Grassi rimane un modo di vivere, modesto e austero. Non possiamo più pensare di possedere, di consumare tutto. Allora il problema della distruzione della natura non era avvertito. Ma quella sobrietà ci parla ancora. E rimane l’impegno contro le ingiustizie e per la dignità e la libertà del lavoro, di cui c’è più che mai bisogno”.

