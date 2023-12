Le eccellenze enogastronomiche savonesi arrivano in Rwanda, grazie all’alassina Barbara Testa

Alassio. Una selezione di prodotti liguri d’eccellenza è stata consegnata nei giorni scorsi a Giovanni Davite, console italiano a Kigali, da Barbara Testa, alassina ormai da anni ponte tra il ponente ligure e lo stato africano.

Si tratta di una selezione di prodotti di altissima qualità, che raccontano il Ponente ligure: filetti di acciughe in olio di oliva, pesto ligure verde e rosso del Villaggio degli Ulivi (Andora), olio extra vergine, olive snocciolate, crema di olive, pesto ligure basilico DOP, salsa di noci del Frantoio Baglietto e Secco (Albenga), Ormeasco e Pigato della cooperativa agricola Viticoltori Ingauni (Albenga), Torrone della cooperativa di comunità Porta sulle Langhe (Piana Crixia), Aglio nero di Vessalico della cooperativa di comunità Alta Valle Arroscia (Pieve di Teco), sugo di porcini di Le Delizie del Cupin (Camporosso). Nuova Bottega Italia è la cooperativa che commercializza, in Italia ed in Europa, questi prodotti, insieme a molti altri.

