Savona. Le aspettative erano più alte, ma la febbre arrivata ad un giorno dalla gara ha condizionato la prestazione della campionessa savonese Sara Oddera, che ai Mondiali di Stand Up Paddle si è dovuta “accontentare” di un terzo, nono e ottavo posto nelle tre prove affrontate.

I campionati della International Canoe Federation 2023 sono andati in scena a Pattaya in Thailandia, dal 15 al 19 novembre. 1100 gli atleti in gara nelle varie categorie e ben 52 le nazioni rappresentate.

