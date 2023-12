Mazzini, i genitori delle tre classi in Via La Marmora: “Non si può fare lezione tra polvere e lavori”. La Provincia: “Disagio ridotto al minimo”

Tre aule, tre classi di ragazzi e altrettante famiglie sul piede di guerra. La loro protesta nasce dal disagio che alcuni lavori in corso all’interno della scuola sta provocando nelle ultime settimane: una situazione che a quanto pare non troverà soluzioni sino al termine del cantiere.

La vicenda vede protagonisti gli studenti dell’indirizzo economico sociale del liceo Mazzini della Spezia, che frequentano la sede distaccata di Via La Marmora, ex Einaudi, dove circa un mese fa è scoppiato un incendio, risultato di origine dolosa.

“Dopo pochi giorni i ragazzi entrando all’interno dell’edificio hanno trovato impalcature e operai che lavoravano. A oggi sappiamo che si tratta di lavori riguardanti l’antisismica e che faranno compagnia agli studenti per tutto l’anno scolastico con rumore e polvere. Ci siamo già rivolte alla Provincia e al sindaco Peracchini – affermano alcune mamme – e siamo in attesa di risposte concrete”.

Le aule al primo piano di Via La Marmora occupate dagli studenti del Mazzini erano sei e nei giorni scorsi le tre sezioni poste al primo piano sono state spostate nella sede centrale del liceo, ma il destino delle tre classi rimanenti è diverso poiché sono presenti alcuni diversamente abili che necessitano in caso di evacuazione di uno scivolo presente solo in questo edificio dove studenti e operai entrano a scuola al suono della campanella.

“I ragazzi non possono rimanere in queste condizioni: il Comune e la Provincia devono trovare una sistemazione adeguata dove non si respiri polvere e si possa far lezione”, insistono i genitori dei ragazzi.

