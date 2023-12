Murialdo, il sindaco replica a Salvetto: “Bloccata l’attività del Comune, ma i risultati dell’amministrazione sono innegabili”

Murialdo. Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Murialdo Giacomo Pronzalino all’invito del consigliere di minoranza Ezio Salvetto a dimettersi in quanto privo della necessaria maggioranza consiliare.

“Leggo dell’invito del consigliere Salvetto a dimettermi perché tre consiglieri eletti nella lista ‘Uniti per Murialdo-Pronzalino Sindaco’ hanno fatto mancare la maggioranza, in quanto a suo dire non abbiamo fatto riunioni di maggioranza – spiega il primo cittadino – Peccato che nell’ultima riunione proprio questi abbiano preso degli impegni che non solo non hanno rispettato, ma si sono alleati con la minoranza (proprio come dice l’ex sindaco) e hanno votato contro argomenti di primaria importanza quali i pagamenti all’Agenzia delle Entrate, al Distretto socio sanitario ed altro, compresa la perdita del finanziamento di 57mila euro per l’informatizzazione degli uffici e 14.300 euro per la sistemazione della strada dell’oratorio. Complimenti”.

» leggi tutto su www.ivg.it