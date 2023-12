Nuova sfida per Automia Autismo: raccolta fondi per un pulmino che accompagnerà i lavoratori di Luna Blu

In viaggio verso Luna Blu per permettere ai lavoratori di raggiungere più agevolmente il proprio impiego. Da qui partono l’idea e la raccolta fondi organizzata da Fondazione Aut Aut, che recentemente ha organizzato e cucinato per una specialissima cena al Senato. “Questa realtà associativa del territorio della Spezia – si legge in una nota – è da sempre impegnata nell’area delle attività volte alla vita indipendente delle persone con autismo e disabilità intellettiva, ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di un mezzo di trasporto che faciliti l’accesso al luogo di lavoro. L’attività occupazionale e lavorativa rappresenta per le persone con disabilità un sostegno identitario essenziale, e sovente contribuisce in modo significativo al finanziamento del Progetto di vita”. Chi volesse contribuire alla raccolta può farlo al seguente link: https://www.ca-crowdforlife.it/project/in-viaggio-verso-luna-blu-2/

In particolare con il progetto “In viaggio verso Luna Blu” la Fondazione Aut Aut si pone l’obiettivo di acquistare un pullman, da 9 posti, per permettere ai ragazzi con autismo che lavorano presso il ristorante Luna Blu di accedere al luogo di lavoro in sicurezza e tranquillità emotiva.

“Nell’ambito delle attività svolte a favore di persone con autismo e delle loro famiglie, la Fondazione Aut Aut ha recentemente aperto un ristorante, Luna Blu, presso il “Salone del Gusto” all’Outlet di Brugnato – precisa una nota -. Nel ristorante operano stabilmente ragazzi con autismo che svolgono mansioni di cameriere ai tavoli, aiuto cuoco, lavapiatti e addetto alle pulizie. I ragazzi con autismo e gli operatori (educatori e tecnici) inseriti in questo progetto e che hanno quindi la necessità di recarsi giornalmente a Brugnato per svolgere la propria attività, sono tutti provenienti dal centro della Spezia. Pertanto, il progetto “In viaggio verso Luna Blu” si pone l’obiettivo di rendere gli spostamenti da e verso Brugnato sicuri e che possano garantire un clima di tranquillità emotiva per i ragazzi con autismo che fanno parte del team di lavoro”.

“La Fondazione Aut Aut E.T.S. è costituita da Fondazione Carispezia, A.G.A.P.O. Odv e Fondazione Il Domani dell’Autismo E.T.S e nasce nel 2017 con l’obiettivo di inserire nel mondo del lavoro giovani adulti con autismo, puntando al settore turistico per definire un modello inclusivo che, partendo dal lavoro, sia capace di offrire risposte concrete e innovative ai bisogni relativi ai disturbi pervasivi dello sviluppo – conclude la nota -. A questo scopo la Fondazione ha promosso attività volte alla vita indipendente, proponendosi di garantire a persone con autismo e disabilità intellettiva una migliore qualità della vita ed una corretta gestione delle esigenze quotidiane”.

