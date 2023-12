Parma al Picco senza Benedyczak e Sohm, Pecchia: “Siamo pronti e concentrati”

Ostacolo Spezia per la capolista Parma, attesa domani al Picco dalla squadra di Luca D’Angelo, che ha tanta voglia di trovare i primi punti della sua avventura. Reduce da un solo punto raccolto nelle ultime due, il Parma sfida le Aquile per riprendere il cammino da squadra schiacciasassi avuto fin qui, nonostante due assenze di rilievo. “Non avremo Sohm per squalifica e Benedyczak (il capocannoniere, ndr) per febbre. Ma per il resto la squadra sta benissimo”, spiega in conferenza stampa il tecnico Fabio Pecchia. “Non sono preoccupato, sono concentrato, come tutto il gruppo. Concentrati sul nostro cammino e sulla nostra strada, con voglia di migliorarci e cercare punti di obiettivo. Ci saranno momenti altalenanti per tutti, ma il nostro cammino lo dobbiamo fare solo su di noi”, racconta.

Al Picco Pecchia ritrova D’Angelo, tecnico contro cui ha vinto solo una volta e contro cui lo scorso anno è andato a sbattere:”Due partite che gridano vendetta. Abbiamo fatto due grandi partite, ma lasciamo perdere, non voglio tornarci sopra”, spiega, prima di concentrarsi su due ex della sfida, Leandro Chichizola e Nahuel Estevez, oggi colonne dei crociati ma un tempo idoli del Picco: “Leo ci ha giocato più tempo, Nahuel la stagione dell’arrivo in Italia. Ritroveranno amici, che se la godano. Ma poi al fischio d’inizio si penserà solo alla gara”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com