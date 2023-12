Vuoi diventare padroncino? Aprire una ditta di trasporto conto terzi di furgoni? Confartigianato Imprese La Spezia lunedì prossimo al via corso “Accesso all’autotrasporto di merci da 1,5 A 3,5 T”, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della durata di 74 ore. Il conseguimento dell’attestato di capacità professionale nazionale, è requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. Il corso come da programma ministeriale verte sulle seguenti materie: accesso al mercato, sicurezza stradale, norme tecniche e gestione tecnica, diritto civile, commerciale, sociale e tributario, gestione commerciale e finanziaria. Il corso per autotrasporto sino a 3,5 ton non prevede esame per il conseguimento dell’attestato. Per iscrizioni è ancora possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato tel. 0187.286604-52 oppure all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it

L’articolo Parte il corso di accesso all’autotrasporto di merci sino a 3,5 tonnellate proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com