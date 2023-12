ReLife, perfezionato il Sustainability Linked Loan da 340 milioni di euro destinato alla crescita del gruppo

È stato perfezionato da ReLife S.p.A., controllante dell’omonimo Gruppo, un finanziamento per un importo complessivo pari a 340 milioni di euro, articolato su diverse linee di credito (Senior Facility, Acquisition Facility, Capex Facility, Revolving Facility), e destinato in parte a ri-finanziare l’indebitamento esistente e in parte a dotare il Gruppo di risorse volte alla crescita nel settore dell’economia circolare attraverso acquisizioni e investimenti interni al Gruppo. Il finanziamento è parzialmente coperto da Garanzia SACE.

Il finanziamento, qualificato come Sustainability Linked Loan prevedendo l’osservanza da parte della Società di alcuni parametri ESG ed un meccanismo di variazione del margine di interesse ad essi legato, è stato messo a disposizione da un pool di Istituti finanziari italiani ed internazionali composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Milan Branch, Banco BPM, BNP Paribas, BPER Banca, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia, ING Bank – Milan Branch, che hanno operato in qualità di Mandated Lead Arranger.

» leggi tutto su www.genova24.it