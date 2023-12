Savona, in piazza Sisto arriva l’albero di Natale: sabato 2 dicembre l’accensione

Savona. In piazza Sisto a Savona arriva l’albero di Natale: è in corso questa mattina il montaggio. Domani pomeriggio, sabato 2 dicembre, alle 17 ci sarà l’accensione nell’ambito di un evento di intrattenimento che partirà alle 15.30 e vedrà l’esibizione degli artisti di DNA Musica e lo spettacolo itinerante della Banda Forzano che si muoverà in giro per la città compiendo una sorta di tour delle installazioni natalizie curate dal Comune.

Oltre al tradizionale albero in piazza Sisto, la festa coinvolgerà anche la torretta, i giardini di Villapiana, e tre rotonde cittadine.

