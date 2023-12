Spezia-Parma, il miglior attacco contro una delle peggiori difese: crociati letali nel primo quarto d’ora

Spezia-Parma vede affrontarsi il miglior attacco della Serie B, la squadra di Pecchia con 28 reti segnate, contro quella che è la terza peggior difesa della categoria, lo Spezia di mister D’Angelo, che ha subito 20 gol in 14 giornate, meglio solo di Feralpisalò e Lecco. Un vero e proprio testacoda, o quasi, quello atteso domani al Picco, dove Luca D’Angelo spera di poter invertire il trend e trovare i primi punti della sua nuova avventura spezzina, dopo il ko all’esordio contro la Sampdoria.

Ma la macchina da gol Parma è un pericolo costante: la squadra di Pecchia è una delle squadre che ha segnato più gol nel primo quarto d’ora di gara in Europa, ben sette, contro l’unica rete segnata dallo Spezia. I crociati sono devastanti all’inizio dei due tempi di gioco, sia nel primo che nel secondo tempo, dove hanno segnato altre sei reti nei primi 15′. Un problema in più per lo Spezia, che invece è una delle squadre che subiscono più gol ad inizio secondo tempo: fin qui sono ben sei i gol concessi tra il 45′ e il 60′, una delle finestre in cui la squadra di Pecchia si è dimostrata letale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com