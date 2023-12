Treni Cinque Terre, Centi e De Benedetto: “No a logiche di profitto, nessuna ammortizzazione per il turismo stanziale. L’intero progetto deve essere rivisto” 

Tiene banco la vicenda relativa alle nuove tariffe ferroviarie per le Cinque Terre. E Roberto Centi (Consigliere Regionale Lista Sansa) e Nicola De Benedetto (Coordinamento Regionale Sinistra Italiana), intervengono in merito alla vicenda degli aumenti delle tariffe dei treni: “Respingiamo al mittente le dichiarazioni di Toti in merito alla capacità dell’offerta Trenitalia di produrre una razionalizzazione efficiente dei servizi legata eminentemente alla gestione degli utili. Non è pensabile, data la criticità permanente dei servizi offerti da Trenitalia, che la gestione dei flussi sia risolvibile con un semplice aumento delle tariffe, che è una logica aziendale interessata unicamente al profitto”.

E attaccano: “In questo senso è il caso che la giunta regionale ci mostri a bilancio se la scontistica prevista da Trenitalia per l’intera regione è compensata – come ipotizzabile – soltanto dai ricavi prodotti sul Territorio delle 5 Terre. Se così fosse e non venisse rivista la nuova pianificazione, è assolutamente pretestuoso cercare l’accordo con le amministrazioni e con il Parco in merito ad un rincaro che non riduce le entrate aziendali di Trenitalia, ma compromette di fatto gli investimenti sul territorio, che sono funzionali al mantenimento della sua struttura idrogeologica e al rilancio dell’agricoltura, cioè all’attività che maggiormente concorre alla stabilizzazione dei crinali.

In questo senso è davvero inaccettabile che la Regione proceda con una delibera di giunta prima ancora di aver siglato l’accordo con le amministrazioni che operano direttamente sul territorio”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com