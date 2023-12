Genova. I carabinieri del nucleo investigativo di Genova, con la collaborazione della stazione di Forte San Giuliano, hanno arrestato un italiano 55enne per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

I militari negli ultimi tempi avevano notato uno strano via vai presso il negozio dell’uomo, una barberia in zona Foce, a Genova. In particolare ad averli insospettiti sarebbe stato l’ingresso e l’uscita, spesso dopo pochi minuti, di persone anche calve.

