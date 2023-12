Un mercatino vintage per dire basta con la violenza fisica e psicologica verso le donne il cui ricavato sarà utilizzato per iniziative istituzionali e associative destinate alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne. E’ stata presentata questo pomeriggio nella sala consiliare del palazzo del governo l’iniziativa promossa dalla Prefettura della Spezia e dal Lions Club La Spezia degli ulivi: il mercatino sarà aperto il 2 e 3 dicembre dalle 10 alle 19, il 4 dicembre dalle 9,30 alle 13 con ingresso libero. La presentazione dell’attività è coincisa con un momento informale di auguri da parte della Prefetta Maria Luisa Inversini nei confronti delle autorità e istituzioni civili, militari e religioso, nell’avvicinarsi delle festività natalizie: “Lo scopo di questo mercatino e raccogliere fondi contro la violenza alle donne. Ringrazio Lions per averlo organizzato. Invito tutti a fare un giro per aiutare le donne ma anche gli uomini maltrattati”. Soddisfatta Maria Angela Rebecchi, presidente Lions Club La Spezia degli ulivi: “La nostra etica va in questa direzione. Aiutiamo chi è in difficoltà, abbiamo subito accettato la richiesta del prefetto, siamo orgogliosi come club di poter dare un contributo, per raccogliere fondi ma anche per sensibilizzare. E’ importante il rispetto non solo per la donna ma per tutti”.

