Venerdì nero su strade e autostrade genovesi, chiusure e code chilometriche per scontri e incidenti

Genova. Un venerdì da dimenticare questo 1 dicembre per chi si sposta in auto su strade e autostrade di Genova e dintorni. Una giornata nera per il traffico a causa di incidenti di vario tipo: tamponamenti, scontri, sversamento di carburante sulla carreggiata. Aggiungere i soliti cantieri e restringimenti e la pioggia battente e il mix micidiale per la viabilità è stato servito a migliaia di cittadini. Fino a 10 chilometri di coda sul nodo e ripercussioni sulla viabilità ordinaria.

Tamponamento a catena a Sestri Ponente sulla A10, sei feriti. Il primo incidente è stato un tamponamento a catena avvenuto in prima mattina sulla A10 all’altezza di Sestri Ponente, in direzione di Genova, dove un’auto è uscita di strada sbattendo violentemente contro il muro di una galleria, per poi essere tamponata da altre due vetture in transito. L’incidente è avvenuto poco dopo le sei all’interno della galleria Cantarena Est.

» leggi tutto su www.genova24.it