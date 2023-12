Bandinelli guarda avanti: “Con il sostegno dei tifosi possiamo venirne fuori”

“Abbiamo interpretato bene la partita. Abbiamo messo in campo spirito di sacrificio, trascinati da un pubblico importante e li ringrazio. Siamo stati condannati da un episodio a fine partita ma non c’è da abbatterci. Siamo in una situazione brutta, ma dobbiamo prenderci la nostra responsabilità: noi esperti sappiamo che possiamo dare di più e trascinare i giovani. Ci teniamo”. Lo ha detto Filippo Bandinelli al termine di Spezia-Parma 0-1. “Il cambio? Era solo stanchezza, venivo da un periodo in cui ho avuto un problema abbastanza serio. Ho stretto i denti ma non ero nelle condizioni migliori e mi sono dovuto fermare. Sono riuscito ad allenarmi a parte. Oggi non avevo i 90’ e purtroppo sono uscito perché avevo i crampi”.

Sul come reagire, l’ex Empoli ha le idee chiare. “Ci sono due strade: o ti deprimi e cerchi scuse, dicendo che è colpa della sfortuna, oppure quella che dobbiamo percorrere, compattarci, capire che la situazione è pericolosa e solo con spirito giusto e voglia di mettersi in discussione ne possiamo uscire. L’allenatore è molto preparato, andiamo avanti con grande positività. Quanto stiamo facendo non basta, ma siamo sulla strada giusta. La squadra ci tiene molto, mi auguro con tutto il cuore se ne esca”.

