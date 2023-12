Calcio/ Genoa – Empoli 1-1: a Malinovskyi risponde Cancellieri

Non basta il sinistro di Malinovskyi, il Genoa pareggia 1-1 contro l’Empoli al Ferraris al termine di una partita dai due volti, buona nel primo tempo e più attendista nel secondo tempo.

Dopo una prima parte di partita senza occasioni è l’Empoli con Maldini a cercare la via del gol cacciando però a lato. Un minuto dopo tocca a Retegui, servito da Messias, fallire il gol con un colpo di testa che termina alto sopra la traversa. Al 32’ il Genoa si rende nuovamente pericoloso in area dell’Empoli ma Messias colpisce la traversa, mentre al 37’ trova il gol del vantaggio meritato: Malinovskyi stoppa di destro e infila Berisha: seconda rete in campionato per io calciatore di nazionalità ucraina.

» leggi tutto su www.levantenews.it