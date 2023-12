Chiavari: in Consiglio comunale di ieri, pratica depuratore

Da Silvia Garibaldi, consigliere comunale Liberaldemocratici e riformisti con Silvia Garibaldi

Ieri il consiglio comunale nell’ultima pratica ha messo a nudo la posizione dell’amministrazione Messuti Segalerba circa il depuratore di vallata e la sua collocazione in colmata. L’amministrazione lo vuole, lo vuole lì e inutilmente addossa agli amministratori del passato le colpe.

La collocazione attuale è stata votata nel precedente mandato della loro amministrazione nel Puc da loro elaborato ed in città metropolitana , in 6 anni Segalerba, quale membro della stessa, non ha evidentemente voluto portare proposte di delibera alternative

