Cimiteri di Albenga, il Pd replica a Roberto Tomatis: “L’invidia o la mancanza di un forno crematorio gli impediscono di essere obiettivo”

Albenga. Non si è fatta attendere la replica del circolo ingauno del Pd alle dichiarazioni del capogruppo di minoranza di FdI Roberto Tomatis rispetto alla situazione dei cimiteri di Albenga.

“In primo luogo vogliamo ringraziare Roberto Tomatis per le continue attenzioni e i poteri attribuitoci: oggi addirittura quello di vietare di morire. Quanta potenza questo PD – dicono i Dem in una nota – Ironie a parte il comunicato del sopracitato ci permette di ricordare a tutti gli albenganesi l’importante risultato raggiunto dall’amministrazione cittadina per quanto concerne l’approvazione di un piano cimiteriale che prevede un ampliamento in tutte le località senza andare a danneggiare i privati (cosa per nulla scontata). Probabilmente l’invidia oppure la mancanza di un forno crematorio (che ricordiamo proprio il centrodestra voleva sul nostro territorio) non consentono, come sempre purtroppo, agli esponenti della minoranza ingauna di essere obiettivi”.

