D’Angelo: “Per 70′ meglio del Parma, poi arriva una disavventura e cambia tutto”

“Ci siamo giocati la partita perché i nostri giocatori sono importanti, sono giocatori che si trovano in una situazione non semplice, per classifica e a livello psicologico. Oggi nello spogliatoio a fine partita il morale non era dei migliori. Ma io sono più grande di loro e ho vissuto queste situazioni, nel bene e nel male, e so che la medicina ora è quella di prendere il buono e cercare di trasferirlo da lunedì in allenamento per arrivare a sabato e ripetere la prestazione”. Così dopo il ko contro il Parma Luca D’Angelo, che analizza con grande amarezza quella che è stata la partita dello Spezia, una delle migliori della stagione. “L’impeto ci sarà sempre, i ragazzi ci stanno mettendo dentro tutto quello che hanno. La classifica è vero che non è buona, ma secondo me abbiamo affrontato alla pari la Sampdoria e per 70’ abbiamo fatto meglio del Parma. I cambi nel calcio sono determinanti, oggi il nostro cambio è stato fautore dell’autogol. Ho fiducia in tutti i giocatori che alleno, si impegnano al massimo”.

Proprio l’autogol di Joao Moutinho è immagine di un momento, quello dello Spezia, che sembra maledetto. Ma D’Angelo difende il suo giocatore: “Elia aveva i crampi e ha chiesto il cambio. Non addosserei a Joao responsabilità, in questo sport si sbaglia. È capitato a lui, ma non mi va di addossargli colpe. In questo momento abbiamo Elia e Joao, Elia mi ha chiesto il cambio. È capitata la sventura, abbiamo preso gol ma non voglio analizzare la partita sul singolo episodio. Non sarebbe corretto. Fisicamente siamo calati nell’ultimo quarto d’ora, ma non dipendeva dalla volontà dei ragazzi. Ci sono le qualità degli avversari che hanno messo quattro attaccanti, la spinta del Parma è aumentata e la nostra intensità è scesa. Il Parma teneva palla ma non era quasi mai pericoloso. Poi c’è stata la disavventura”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com