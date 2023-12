Albenga. Il 6 dicembre alle ore 17:30 al Centro Giovani in piazza Corridoni ad Albenga si terrà l’Open Day del laboratorio teatrale organizzato da YEPP Albenga e tenuto da Kronoteatro.

Torna come ogni anno il progetto gratuito aperto ai ragazzi dai 14 ai 29 anni, il laboratorio, tenuto nel Centro Giovani in piazza Corridoni, ha inizio a dicembre e termina a giugno 2024 con una messa in scena allestita dai giovani partecipanti.

» leggi tutto su www.ivg.it