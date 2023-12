Lettere/ Tunnel Fontanabuona, incomprensibile essere contrari

Da Mario Galardi

Risulta incomprensibile come si possa essere contrari al Tunnel in Val Fontanabuona.

La valle e tutte le sue cittadine, che non dispongono di ferrovia, come collegamento verso la costa e verso il Nord, hanno unicamente i lunghi e tortuosi percorsi stradali di Uscio verso Recco e della Scoffera verso Busalla. Il tunnel, con un tragitto corto e quasi tutto in galleria, collegherà finalmente la valle all’autostrada e consentirà una sensibile riduzione dei tempi di transito, con i relativi grandi vantaggi per tutte le attività industriali, agricole e turistiche della valle.

Chi scrive è un anziano chiavarese. Ricordo quando non esisteva l’autostrada e per andare a Genova lungo l’Aurelia (vecchia di duemila anni!) i tempi erano esasperanti e nei fine settimana, quando si tornava da Milano, si doveva stare anche tre o quattro ore in coda.

Anche i collegamenti ferroviari in Liguria sono obsoleti e inadeguati. Per andare da Chiavari a Milano (170 km) i treni tardano due ore e mezza (media di 68 km/h). Il Terzo Valico, quando finalmente sarà operativo, dopo una storia travagliata di trent’anni, sarà un bene enorme per Genova e la Liguria. Eppure ricordo quando, anni fa, a Genova si radunavano manifestanti contro il Terzo Valico, con le loro bandiere rosse e arcobaleno.

