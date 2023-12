Pallanuoto M/ In attesa di Atene, Pro Recco – Catania 18-3

Dall’ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

La Pro Recco supera senza problema l’ostacolo Catania, battuto a Punta Sant’Anna 18-3 nella undicesima giornata di Serie A1. Partita già in ghiaccio dopo 13 minuti, con i campioni d’Italia avanti per 9-0. Come nel “Classico” con il Brescia è Iocchi Gratta il miglior marcatore dei biancocelesti: il numero 8 va a segno quattro volte; tre reti a testa invece per Condemi e Di Fulvio. Esordio stagionale per Perrone, in porta nel quarto tempo.

La Pro Recco ritornerà in vasca mercoledì ad Atene per la sfida di Champions League con l’Olympiacos.

» leggi tutto su www.levantenews.it