Piano antenne Sarzana, il Pd chiede chiarezza: “No alle decisioni sopra la testa dei sarzanesi”

“La Consulta del Centro Storico di Sarzana aveva reso noto qualche ora fa “di non aver ancora ricevuto alcuna risposta dall’Amministrazione in merito alla richiesta di chiarimenti” sull’eventuale posizionamento di un’antenna sul territorio del centro storico, che in un precedente incontro la Sindaca aveva ipotizzato che venga installata presso l’ex scuola XXI Luglio suscitando il corale dissenso dei rappresentanti della Consulta territoriale e diffusa irritazione in città.

La Consulta ha per questo dovuto rinnovare la richiesta di chiarimenti all’assessore Ponzanelli che si è finalmente fatto sentire ma si è limitato a ribadire l’intenzione di “chiarire la situazione” (!) e ha preannunciato come imminente “la redazione del piano delle antenne”, riguardo al quale l’Amministrazione fa vuoti proclami fin dal suo primo insediamento (estate 2018) mentre il relativo incarico risale a due anni fa…

Vedremo se all’ennesima vaga promessa (formulata solo perché pressati da chi rappresenta i cittadini) seguiranno fatti concreti.

Certo la fumosità, la reticenza e l’atteggiamento dilatorio dell’Amministrazione comunale di fronte alle richieste unanimi di impegno di chi rappresenta i cittadini del Centro storico è davvero inquietante, e induce a temere che anche per il Centro storico l’Amministrazione Ponzanelli si accinga in realtà a mettere i cittadini dinanzi al fatto compiuto, senza attendere l’esito dello studio commissionato all’Università di Firenze e senza un consapevole confronto con la città.

Sappiano i Sarzanesi, e sappia l’Amministrazione che il Partito Democratico di Sarzana metterà in campo ogni iniziativa, in consiglio comunale, all’interno della Consulta e al fianco dei cittadini nelle piazze, per impedire ogni tentativo di far passare sopra la testa dei Sarzanesi decisioni che non hanno nulla a che vedere con il perseguimento dell’interesse collettivo”.

Francesca Castagna

