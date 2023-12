Red Jackets Sarzana attesi dai quotati Condors Grosseto

Dopo il roboante esordio con un 40-0 a danno dei West Coast Riders a Pisa, seconda trasferta consecutiva per i Red Jackets Sarzana in quella Seven Football League così detta perché vi si gioca in 7 contro 7, che chiude il 2023 del football americano federale in Italia: sarzanesi attesi dai quotati Condors Grosseto, che alla prima giornata hanno riposato, si gioca al Polivalente di Campagnatico alle ore 16 di sabato 2/12.

L’importante per i grigio-rossi sembra mantenere umiltà e concentrazione all’indomani dell’altisonante avvio (nell’altra partita del turno inaugurale del Girone Nord, per rendere l’idea, i Titans Romagna hanno battuto a Forlì i Sirbons Cagliari con la metà dello scarto). “Complimenti anzitutto all’attacco – afferma molto umilmente il cornerback Davide Ciminera in proposito – e in particolare a Buchi e Bassani, per quanto anche noi in difesa abbiamo fatto la nostra parte, a cominciare da Caffaz con quell’intercetto”.

