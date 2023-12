Da comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

Concessioni demaniali: il Comune di Santa Margherita Ligure in virtù delle procedure di riordino già avviate, differisce il termine di scadenza al 31 dicembre 2024 con lo scopo di mantenere il demanio marittimo cittadino occupato ed efficiente durante il periodo in cui vengono espletate le procedure per le assegnazioni.

