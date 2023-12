Santa Margherita, il Comune proroga le concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2024

Liguria. Il Comune di Santa Margherita Ligure in virtù delle procedure di riordino già avviate, differisce il termine di scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2024 con lo scopo di mantenere il demanio marittimo cittadino occupato ed efficiente durante il periodo in cui vengono espletate le procedure per le assegnazioni.

Spiega il Sindaco Paolo Donadoni: «A seguito del parere motivato della Commissione Europea, siamo in presenza della pendenza di un termine (due mesi) entro cui la Repubblica Italiana potrà adottare specifici provvedimenti. È quindi sopravvenuta una ragione oggettiva che impedisce la conclusione della procedura selettiva entro il 31/12/2023 termine di scadenza delle concessioni in essere e ciò determina la necessità di differire tale termine per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure attivate e attivande e, comunque, non oltre il 31/12/2024. Così abbiamo fatto».

» leggi tutto su www.genova24.it